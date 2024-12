Gurupi: Casal é preso após tentar matar deficiente para obter vantagens financeiras

da redação

A Polícia Civil do Tocantins (PC/TO), por intermédio da 3ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP – Gurupi), prendeu, na manhã desta sexta-feira, 6, em flagrante delito um casal apontado como autor de um crime de tentativa de homicídio qualificado ocorrido no Setor Leste, fato ocorrido ainda na noite da última quinta-feira, 5.

Conforme explica o delegado-regional, Joadelson Rodrigues Albuquerque, na noite da última quinta-feira, o homem de iniciais F.C.R., de 40 anos, e sua comparsa, M.J.B.R.M., de 43 anos, teriam planejado matar a vítima que é deficiente físico. A motivação seria financeira, uma vez que a autora é esposa da vítima e herdaria todos os seus bens.

Desse modo, na noite de ontem, a mulher teria ido dormir com a vítima deixando a porta da residência aberta para que seu comparsa entrasse e surpreendesse o homem, que é deficiente físico, enquanto ele dormia. Assim, depois que o amante adentrou a casa, o casal foi para cima da vítima, tentando matá-la por asfixia mecânica. Porém, a vítima lutou por sua vida, conseguiu se defender e fugiu do local procurando ajuda.

Premeditação

As investigações da Polícia Civil demostraram que, nove dias atrás, o casal trouxe a vítima para residir na cidade de Gurupi, para que o planejamento do assassinato fosse executado. Vale ressaltar que a vítima, estava separada da mulher, mas há alguns dias reatou o relacionamento com a promessa de que ela ajudaria a cuidar da vítima, que tem deficiência física.

“Ocorre que a ação já estava toda orquestrada, pois movida pela ganância, a autora, que ainda é casada com a vítima de forma oficial, já estava com outro homem e juntos planejaram o crime. Desse modo, ela simulou que reataria o casamento, trouxe a vítima para morar com ela, em Gurupi, e, junto com o novo companheiro, tentou matar o marido para ficar com seus bens e dinehiro”, disse o delegado.

Captura

Assim que foram informadas sobre o crime, as equipes da 3ª DHPP deram início às diligências e, ainda na manhã de hoje, menos de 12 horas após o fato, conseguiram localizar e prender F.C. e M.J., os quais foram conduzidos para a sede da 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil, onde confessaram os fatos.

Desse modo, eles foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio qualificado. Após a realização dos procedimentos legais cabíveis, o homem foi encaminhado para a Unidade Penal Regional de Gurupi e a mulher para a Unidade Prisional Feminina de Talismã. Os dois permanecem à disposição da Justiça.

Ainda segundo o delegado Joadelson, as investigações continuarão para que a Polícia Civil possa esclarecer todos os detalhes que subsidiarão uma possível ação penal.

“Trata-se de um crime gravíssimo, onde duas pessoas se uniram, sendo uma a própria esposa da vítima, para matá-la no intuito de auferir vantagens econômicas, pois o novo casal tinha a intenção de ficar com todos os bens, se conseguissem concretizar o intento criminoso. Porém, a pronta intervenção da Polícia Civil resultou na captura de ambos, que agora responderão na justiça pelos seus atos. Com essas prisões, a Polícia Civil reafirma seu compromisso com a sociedade tocantinense para que todo e qualquer delito seja devidamente investigado e seus autores responsabilizados na forma da lei”, finalizou o delegado regional.