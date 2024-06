Homem é preso após roubar vítimas usando uma machadinha na Via da Intergração

da redação

Um homem suspeito de roubar celulares utilizando uma machadinha para ameaçar as vítimas foi preso nesta segunda-feira (24), depois de fazer dois assaltos seguidos e ser capturado por populares em Gurupi. Segundo a Polícia Militar (PM), a primeira vítima estava fazendo caminhada na Via Integração quando foi assaltada pelo suspeito que a ameaçou com a machadinha.