Homem é preso no norte do Tocantins após manter mulher e filho em cárcere privado e ameaçá-los com arma

da redação

Um homem de 27 anos foi preso nesta quarta-feira (13) suspeito de manter a mulher e o filho de apenas 2 anos em cárcere privado. O caso aconteceu em Araguatins, no Bico do Papagaio, em uma rua do setor Três Poderes.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram socorridas após a mulher do suspeito pedir socorro sem ele perceber. Assim, uma denúncia foi feita à Central de Operações da Polícia Militar (Copom), que enviou uma equipe ao local.