Homem é preso pela Polícia Militar após roubo em comércio de Gurupi

da redação

Nesta quarta-feira, 26, a Polícia Militar prendeu um homem, de 45 anos, após roubo em um supermercado na cidade de Gurupi. A equipe policial foi acionada para atender uma ocorrência de roubo no setor industrial. No local indicado e, durante o percurso, os policiais avistaram um indivíduo sendo perseguido por outro indivíduo que solicitava ajuda à guarnição.

Os policiais deram ordem de parada e procederam com abordagem. Foram encontrados, na posse do indivíduo, os objetos roubados de um supermercado na mesma avenida, sendo uma quantia de R$ 305,00 em notas diversas, além de duas carteiras de cigarro.

Segundo o relato da vítima, o indivíduo aguardou até que não houvesse mais clientes no estabelecimento e anunciou o assalto, exigindo todo o dinheiro do caixa e as carteiras de cigarro. Ainda de acordo com a vítima, o suspeito simulou estar armado.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde o delegado plantonista lavrou o Auto de Prisão em Flagrante (APF) contra ele, com base no crime descrito no artigo 157 do Código Penal.