Polícia Militar apreende drogas em distribuidora de bebidas no centro de Gurupi

Da redação

Uma operação da Polícia Militar de Gurupi resultou, na noite desta quinta-feira, na apreensão de drogas em uma distribuidora de bebidas localizada no centro da cidade. A ação levou à prisão em flagrante de uma pessoa e mobilizou equipes da PM após uma denúncia que apontava para o comércio de entorpecentes no local.

A operação teve início quando os policiais abordaram um suspeito que saía do estabelecimento e, ao ser revistado, foi encontrado com uma quantidade de drogas. Ao ser questionado, ele afirmou que havia adquirido a substância na distribuidora. Com essa informação, os policiais se dirigiram ao estabelecimento e realizaram uma busca no imóvel, onde foram encontradas porções adicionais de drogas.

A pessoa detida foi levada para a Delegacia de Polícia Civil de Gurupi, onde deve responder por tráfico de drogas.