Homem é preso por agredir e manter a própria companheira em cárcere privado

da redação

A Polícia Civil do Tocantins, por intermédio da 4ª Delegacia de Atendimento à Mulher e Vulneráveis (4ª DEAMV – Colinas do Tocantins), efetuou na última segunda-feira, 3, a prisão de um indivíduo, de iniciais W.F.S, conhecido como “Nagiba”, de 48 anos, pelos crimes de lesão corporal e cárcere privado, no âmbito de violência doméstica.

Comandada pela delegada titular da 4ª DEAMV, Olodes Maria de Oliveira Freitas Nobre, a ação foi deflagrada depois que a equipe da Unidade Policial especializada recebeu, via aplicativo de mensagens, uma ligação feita pela própria vítima, do aparelho do autor, em um momento em que ele se descuidou e se afastou do telefone.

“Em um momento de desespero, a vítima conseguiu ter acesso ao aparelho celular do agressor e, mesmo com muito medo, buscou o telefone da DEAMV na internet e conseguiu fazer uma rápida ligação informando o que estava acontecendo, bem como sua localização”, disse a delegada Olodes.

A vítima sofria agressões e era mantida em cárcere privado, além do fato de o autor também ter vários animais em casa, os quais vinham sendo submetidos a maus tratos, segundo informações da vítima de agressões físicas; Nagiba, há muito tempo, é conhecido na cidade de Colinas por possuir galos de briga, conhecido como galos de rinha.

Conforme explica a delegada Olodes, a prisão ocorreu na residência do autor, onde ele mantinha sua companheira em cárcere privado, não permitindo que saísse de casa. A mulher foi encontrada no momento da chegada dos agentes na localidade e apresentava lesões corporais. Na ocasião, os policiais civis também encontraram na residência cerca de 50 aves do tipo galo de briga, cachorros, gatos e preás.

Diante dos fatos, o homem também foi autuado em flagrante por crime ambiental de maus tratos a animais. Após a realização das providências legais cabíveis, o indivíduo foi encaminhado à Unidade Penal Regional de Colinas do Tocantins, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

“Trata-se de mais uma ação exitosa da Polícia Civil do Tocantins, onde um homem que agredia e mantinha a própria companheira em cárcere privado foi preso e a vítima libertada, rompendo, assim, um ciclo de terror e violência física e psicológica pelo qual a mulher passou durante um longo período”, ressaltou a autoridade policial.