Homem é preso suspeito de maus-tratos a sua mãe

da redação

Um homem de 60 anos foi preso na manhã desta terça-feira, 12, na Capital, em cumprimento de mandado de prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva em face de sua mãe de 86 anos, em tratamento de Alzheimer. O caso vem sendo acompanhado pela 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Vulneráveis (DAV – Palmas), cujas investigações apontaram que o homem praticou maus-tratos contra a idosa e ainda se apropriou de aproximadamente R$ 50 mil de sua mãe, para adquirir um automóvel para si.

O delegado Ricardo Real, titular da 1ª DAV e responsável pelas investigações, informou que o caso chegou ao conhecimento da unidade especializada após denúncia feita por outros dois filhos da senhora. “Ele morava com a mãe e os irmãos o denunciaram por maus-tratos, pois o investigado proferia xingamentos contra a idosa que além de ter 86 anos, ainda está em tratamento de Alzheimer. Apuramos os fatos e em agosto deste ano representamos por uma medida protetiva de urgência em seu desfavor”, informou.

Ocorre que o investigado retornou para a residência da mãe e diante do descumprimento da medida protetiva, foi deferida sua prisão preventiva pelo Poder Judiciário, a qual foi cumprida nesta terça, 11. “Além do crime de maus-tratos, ele está sendo acusado de apropriar-se de cerca de R$ 50 mil, que estava na poupança da vítima, e adquirir um veículo com esse dinheiro. Ao ser interrogado, ele negou todos os fatos e atribuiu as acusações feitas pelos irmãos ao demônio que está tramando contra ele no plano espiritual”, complementou o delegado.

Após os procedimentos legais cabíveis, o homem foi encaminhado para a Unidade Penal de Palmas, onde permanece à disposição da Justiça.