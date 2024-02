Homem mata desafeto por vingança e é preso em flagrante em Tocantinópolis

da redação

A Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), por meio de ação realizada pela 20ª Delegacia de Tocantinópolis e 4ª Central de Atendimento da Polícia Civil, prendeu no último domingo, 11, um indivíduo de 25 anos, que é apontado como o autor de um homicídio, que vitimou um homem de 36 anos, na madrugada do mesmo dia.

Conforme explica o delegado Tiago Daniel de Moraes, assim que a Polícia Civil foi informada sobre o crime, as equipes da 20ª DP e plantonistas da Central deram início às investigações, e em pouco tempo, o autor já estava devidamente identificado. Desse modo, o delegado, juntamente com outros policiais, foi até a residência do suspeito, mas o homem não estava no local. Porém, seu pai confirmou aos policiais civis que seu filho de fato tinha se envolvido em uma confusão na madrugada e atingido um homem com golpes de faca para se defender deste.

Motivação

Segundo apurado pela Polícia Civil, há cerca de cinco anos, vítima e autor se desentenderam, sendo que na época dos fatos, o autor do homicídio, acabou sendo atingido com uma paulada na cabeça, que resultou em ferimentos graves, sendo necessário suturar o local com 24 pontos.

“Por meio das investigações, foi possível levantar informações de que o autor desse homicídio, depois de ter sido lesionado pela vítima no passado, nunca mais foi o mesmo e sempre que ingeria bebida alcoólica comentava a respeito da agressão sofrida e do rancor que tinha de seu autor, lembrando assim aquele velho ditado de que quem bate esquece, mas quem apanha, não”, pontuou o delegado Tiago Daniel.

Diante dos fatos, o pai do autor levou os policiais civis até um bar, onde seu filho estava ingerindo bebida alcoólica. Sem oferecer reação, o indivíduo foi preso ainda em flagrante e conduzido até a 4ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Tocantinópolis, onde foi autuado pelo crime de homicídio.

Após a realização dos procedimentos legais cabíveis, o indivíduo foi recolhido à Cadeia Pública local, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Para o delegado Tiago Daniel, a pronta resposta da Polícia Civil, que em menos de seis horas, identificou, localizou e prendeu o autor, demonstra o comprometimento da instituição com a manutenção da paz e da segurança pública da população de Tocantinópolis.

“A prisão desse indivíduo, que é considerado o principal suspeito de praticar esse crime hediondo em uma festa de Carnaval e sem se importar com a presença de várias pessoas, que se divertiam no local dos fatos, é de suma importância, uma vez que trata-se de um crime grave. Agora preso, o suspeito deverá enfrentar a sanção penal nos termos da lei”, frisou a autoridade policial.