Homem que tentou matar o filho com canivete é preso pela segunda vez em Colinas

da redação

Um homem de 42 anos foi preso novamente em Colinas do Tocantins, suspeito de tentar matar o próprio filho e de continuar ameaçando os filhos após sua liberação inicial. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a primeira prisão ocorreu em flagrante no dia 30 de novembro, depois que o homem atacou o filho de 20 anos com um canivete durante uma discussão. O jovem sofreu lesões graves no pescoço, foi socorrido e transferido para um hospital em Araguaína devido à gravidade dos ferimentos.

A nova prisão preventiva foi decretada após o crime, mas foi solto logo em seguida e voltou a fazer ameaças contra os filhos, incluindo uma filha. No sábado (7), policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na residência do homem, onde encontraram armas de fabricação caseira, como duas espingardas e uma arma de cano curto.

O delegado responsável pelo caso, Jodivan Benevides, destacou a gravidade das ameaças recorrentes como motivo para a decisão judicial de prendê-lo preventivamente. O suspeito foi encaminhado para a 6ª Central de Atendimento da Polícia Civil em Colinas e, posteriormente, transferido para a Unidade Penal do município, onde ficará à disposição da Justiça.