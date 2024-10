Homem suspeito de matar o próprio filho é encontrado morto em residência no setor Nova Fronteira

da redação

Na manhã desta terça-feira (08), o homem suspeito de ter assassinado o próprio filho a facadas na noite anterior foi encontrado morto dentro de uma residência no mesmo bairro. O corpo foi localizado no banheiro do imóvel.

A Polícia Militar foi acionada após vizinhos relatarem que Ronaldo Fernandes de Oliveira estava desaparecido desde o crime. Ao entrarem na casa, os policiais encontraram o corpo do suspeito já sem vida. A Polícia Técnico-Científica também foi chamada ao local para realizar a perícia, a fim de apurar as circunstâncias da morte.