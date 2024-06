Idoso é agredido com golpe de machado na cabeça e revida atingindo enteado com golpe de facão

Da redação

Um idoso de 75 anos ficou ferido após enteado o golpear na cabeça com um machado. O caso aconteceu no setor Construindo um Sonho, em Araguaína. Segundo a Polícia Militar, o agressor de 32 anos teria chegado em casa alcoolizado e iniciado uma discussão com a vítima. Durante a briga, idoso chegou a revidar a agressão e o enteado também ficou ferido. Os dois foram levados para o hospital.

Conforme os militares, o idoso teria dito que a discussão começou após o enteado desrespeitar a própria mãe, uma mulher de 60 anos. O homem contou que a briga começou após uma discussão.

O idoso teve um corte profundo do lado esquerdo da cabeça. Ele disse aos PMs que agiu em legítima defesa após agredir o enteado com um facão.