Influenciadora é denunciada por lavagem de dinheiro e jogos de azar

da redação

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) denunciou, nesta segunda-feira (26), a influenciadora digital e cirurgiã-dentista de Porto Nacional, Ana Paula Cerqueira Carvalho, pelos crimes de exploração e divulgação massiva de jogos de azar e lavagem de dinheiro. Além da responsabilização penal, o órgão também solicitou à Justiça o confisco de diversos bens, incluindo uma fazenda avaliada em cerca de R$ 2 milhões, veículos de luxo, cabeças de gado e outros itens considerados incompatíveis com a renda declarada.

Segundo a denúncia, Ana Paula utilizava perfis no Instagram para ostentar uma rotina de luxo, com viagens nacionais e internacionais, e atribuía os ganhos a supostos lucros obtidos em plataformas de apostas online, como forma de atrair seguidores e induzi-los a participar de jogos ilegais, entre eles o chamado “jogo do tigrinho”. Para o MPTO, a estratégia integrava um esquema estruturado de captação de apostadores e posterior lavagem dos valores obtidos.

A influenciadora foi alvo de uma operação da Polícia Civil em setembro de 2025, quando a Justiça determinou o bloqueio de até R$ 9,5 milhões em bens e contas bancárias. Mesmo assim, segundo a investigação, ela teria continuado ocultando patrimônio, o que levou à decretação de sua prisão preventiva em 4 de outubro, posteriormente convertida em prisão domiciliar por decisão judicial, em razão de ser mãe de duas crianças pequenas.