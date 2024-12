Justiça condena Estado do Tocantins a pagar R$ 50 mil a garçom que levou chute de PM

O caso de agressão aconteceu no dia 19 de agosto de 2024. A sentença assinada pelo juiz Océlio Nobre da Silva saiu nesta terça-feira (17) e ainda cabe recurso. Conforme o documento, o homem agredido contou que trabalhava como garçom na distribuidora de bebidas da irmã. Por volta das 17h50, ele foi abordado por uma viatura com três policiais na frente do comércio, enquanto esperava por um carro de aplicativo para ir para casa.

Um dos PMs mandou a vítima encostar em uma parece e quando ele iria obedecer à ordem, recebeu um chute na altura do peito. O garçom acabou caindo e batendo a cabeça no chão. Os policiais ainda o acusaram de ter cometido um roubo e lhe deram um pontapé nas costas. Também foram relatadas ameaças por parte dos policiais.