Ladrões furtam ônibus escolares de Luzimangues e veículos são recuperados no Pará

O furto aconteceu na Escola Estadual Beira Rio, em Luzimangues, distrito de Porto Nacional e os veículos só foram encontrados em Conceição do Araguaia, no Pará. De acordo com a Polícia Militar (PM), o responsável pela frota dos ônibus da escola procurou a sede da corporação no distrito nesta segunda-feira (20). Ele relatou que por volta das 21h de sábado (18), os motoristas não encontraram dois dos veículos, no local onde ficam, em uma área aberta da escola.

A PM explicou que fizeram buscas pelos ônibus e que as equipes receberam a informação de que eles foram vistos passando pelo Setor Irmã Adelaide, sentido Barrolândia, por volta das 4h de domingo (19). As polícias do Pará e Maranhão foram informadas sobre a possibilidades dos criminosos terem se deslocado para os estados vizinhos.