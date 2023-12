Menino de dez anos é internado em estado grave após ser baleado na cabeça por amigo adolescente

Os policiais militares foram informados que no momento do acontecido a criança e adolescente estavam em um salão de beleza. Segundo a PM após ter efetuado o disparo o suspeito fugiu com a arma de fogo. A arma não foi localizada até o fechamento da ocorrência.

A Polícia Civil informou que a mãe e o advogado da família levaram os policiais militares até a casa de uma tia do adolescente e o apresentaram às autoridades policiais.

O adolescente foi encontrado junto com o responsável e em seguida foram levados por militares à Delegacia da Polícia Civil. Segundo a Polícia Civill, o pai foi autuado e preso por posse irregular de arma de fogo em casa e omissão na cautela da arma, permitindo acesso à menor de 18 anos.

O responsável pelo adolescente foi encaminhado para a Unidade Penal de Palmas, onde permanece à disposição do Poder Judiciário. Já o menor foi apreendido e encaminhado para Núcleo de Atendimento Integrado (NAI) para ser apresentado ao Juizado da Infância e Juventude.