Mulher é presa suspeita de pagar falso PIX de mais de R$ 200 mil em procedimentos estéticos

da redação

Uma jovem de 23 anos suspeita de aplicar o golpe do falso PIX em clínicas de estética e causar prejuízos de mais de R$ 200 mil teve a prisão preventiva decretada. Amanda Mendonça Montel mora em Gurupi, no sul do estado, e já estava presa temporariamente por estelionato desde julho deste ano. O novo mandado de prisão é da Justiça de Goiás.

De acordo com a Polícia Civil de Goiás, que cumpriu o mandado com apoio da 86ª Delegacia de Gurupi, a prisão foi decretada na terça-feira (10), após representação da 4ª Delegacia de Polícia de Goiânia, responsável pelos casos registrados no estado vizinho.

Além dos crimes em Goiás e no Tocantins, Amanda também é investigada por não pagar clínicas de estética do Mato Grosso do Sul, onde aplicou golpes semelhantes. Ela falsificava comprovantes de pagamento e documentos para enviar aos estabelecimentos e depois desaparecia, conforme a investigação.

O último golpe atribuído à jovem, segundo a polícia, causou um prejuízo de R$ 5 mil a uma empresa de produtos médicos de Goiânia. Ela teria comprado próteses mamárias e também enviou um comprovante de pagamento falso. O caso foi registrado no mês de junho.