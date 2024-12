Mulher suspeita de coordenar o tráfico de drogas no Tocantins é presa

da redação

A Polícia Civil do Tocantins prendeu na tarde desta terça-feira, 10, L.G.R.B., de 25 anos, mais conhecida como a Dama do Crime, responsável por liderar, no Tocantins, a célula de uma organização criminosa com atuação em todo território nacional.

A prisão é um desdobramento das diligências realizadas no âmbito da Operação Lady’s Fall, deflagrada logo nas primeiras horas da manhã, visando desarticular essa célula responsável por distribuir drogas em todo o Estado.

O companheiro dela de iniciais E.O.M., 24 anos, também foi preso. Com eles, foram apreendidos uma pistola 9mm com numeração raspada, munições, porções de drogas e dinheiro em espécie. Eles foram autuados em flagrante delito por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas.

“Ao perceber a movimentação policial, eles fugiram para Palmas, mas nossas equipes fizeram o monitoramento do casal, interceptando-o na entrada da cidade quando retornava para Paraíso”, informou o delegado titular da 6ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC – Paraíso do Tocantins), Antônio Onofre Oliveira da Silva Filho, responsável pelas investigações.

Números da Operação

Ao todo, 12 pessoas foram presas em cumprimento a mandados de prisão e mais 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Paraíso do Tocantins, Palmas, Divinópolis do Tocantins, Porto Nacional, Araguaína e Xambioá.

Conforme apurado durante as investigações realizadas pela 6ª DEIC, L.G.R.B. está à frente de um setor da facção criminosa paulista, responsável pelo gerenciamento dos pontos de vendas de entorpecentes.

“Ela reside em Paraíso e daqui gerencia esse setor que é responsável pela distribuição de drogas dessa organização criminosa em todo o Tocantins. Compete a essa mulher, gerenciar as bocas de fumo, também conhecidas por lojinhas, as quais são abastecidas pela organização”, informa o delegado.

A organização aluga casas que funcionam como depósito de entorpecentes. “Nesses depósitos, a facção criminosa instala câmeras para que terceiros não tenham acesso às drogas, apenas ela, o que reforça mais ainda mais, a responsabilidade e o cargo de destaque que ela tem na facção”, destaca o delegado.

Os presos são investigados pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Após serem ouvidos, todos os presos foram encaminhados para a custódia do Sistema Penal do Estado, estando à disposição do Poder Judiciário.

Além da 6ª DEIC, a Operação Lady’s Fall contou com o apoio de policiais civis que atuam nas seguintes unidades: Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO); Divisões Especializadas de Repressão a Narcóticos (DENARCs Palmas e Araguaína); Divisões Especializadas de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP – Palmas e Araguaína); DEICs Palmas, Araguaína e Porto Nacional; Delegacia de Polícia de Divinópolis (55ª DP), Paraíso (63ªDP) e Porto Nacional (70ª DP); 9ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Paraíso; e Grupo de Operações Táticas Especiais (GOTE).