Mulheres são presas tentando aplicar golpe em agência bancária do Tocantins

da redação

Na tarde desta terça-feira, 10, uma operação policial realizada pela Polícia Civil, por meio da 5ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (DEIC-Guaraí), com apoio de investigadores da 47ª DP e Investigadores plantonistas da 7ª Central de Atendimento da PC/TO resultou na prisão em flagrante de quatro mulheres que tentavam aplicar um golpe na agência da Caixa Econômica Federal (CEF) da cidade. A ação também integra a Operação Captura.

De acordo com o delegado João Luis Jucá, as mulheres são suspeitas de integrarem um esquema de fraudes bancárias contra a Instituição Bancária. As autoras foram identificadas como J.I.S., de 54 anos, L.S.V., de 44 anos, M.R.R.N., de 64 anos e C.V.L.S, de 24 anos, todas procedentes do Estado do Maranhão.

Modus Operandi e Acesso Fraudulento a Contas

Conforme apurado nos autos da investigação policial, o grupo percorria agências da CEF em diversas cidades do Estado do Tocantins com registros prévios em Araguaína e Augustinópolis, portando documentos falsificados com dados de terceiros.

A intenção das detidas era obter acesso a contas bancárias de terceiras pessoas. Para isso, dirigiam-se presencialmente às agências bancárias e, fazendo uso das identidades falsas, realizavam o cadastramento de biometria e reconhecimento facial. Após obterem a validação do acesso às contas das vítimas sem o conhecimento destas, efetuavam movimentações financeiras ilícitas, como transferência de valores e contratação de empréstimos.

Durante a ação policial, verificou-se que as quatro mulheres portavam múltiplos documentos falsos. Destacando-se a presença de diversos RGs que continham as fotografias de M.R e de J.I, porém gravados com qualificações e dados pessoais de outras pessoas, sobretudo idosas de 99 e 100 anos de idade.

Além de portar quatro RGs falsos com sua foto e dados de terceiros, J.I.S., não possuía nenhum documento com seu nome verdadeiro no momento da abordagem e já contava com histórico por uso de documento falso no Maranhão.

Liderança do Grupo

L.S.V., apontada como líder do grupo foi flagrada em posse de diversos RGs falsificados contendo a fotografia de M.R.R.N., sob nomes alheios (como “Gonçala”).

M.R.R.N., por sua vez, apresentou na agência um RG falso em nome de uma idosa de 100 anos. Diversos outros documentos com a sua imagem encontravam-se distribuídos em poder de suas comparsas.

Já C.V.S., atuava na coordenação e acompanhamento das ações. Em seus pertences foram apreendidos seu documento verdadeiro e uma série de RGs falsos contendo as fotos de J.I., e M.R,..

Dinâmica das Prisões em Flagrante

A ação teve início quando servidores da CEF em Guaraí identificaram o alerta de tentativa de fraude e acionaram os investigadores.

Duas das mulheres foram detidas ainda no interior da agência da CEF, momento em que uma delas chegou a apresentar documento falso aos Policiais Civis. A outra se apresentava como afilhada da primeira, que entregou documento falso com o nome da idosa, com 100 anos de idade.

Na sequência da diligência, as outras duas suspeitas foram localizadas nas proximidades de um hotel onde a associação criminosa estava hospedada. Com elas também foi apreendida uma grande quantidade de documentos falsos mantidos junto às bagagens do grupo.

Todas as investigadas foram conduzidas à 7ª Central de Atendimento da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis, elas responderão, em tese, pelos crimes de uso de documento falso, falsidade ideológica e tentativa de estelionato e associação criminosa. Após a realização dos procedimentos legais cabíveis, elas foram conduzidas à Unidade Prisional Feminina de Miranorte e ficarão à disposição da Justiça Federal.

O delegado João Luis Jucá destacou a importância das prisões, asseverando que o caso se reveste de extrema gravidade. “Trata-se de uma ação exitosa da Polícia Civil, onde quatro mulheres, que supostamente, integram uma organização criminosa estavam tentando aplicar golpes no Tocantins. Dessa forma, a ação da PCTO foi fundamental para interromper as empreitadas criminosas, tendo em vista que as mulheres saíram do Estado do Maranhão para praticar crimes no Tocantins”, frisou a autoridade policial.