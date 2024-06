Namorado é preso suspeito de sequestrar namorada de 15 anos e agredi-la por dois dias

O caso foi registrado em Nova Rosalândia, na região central do estado, neste domingo (2). O nome do suspeito não foi divulgado. Ele vai responder por lesão corporal leve dolosa, injúria, sequestro e cárcere privado no âmbito de violência doméstica.

A PM informou que foi chamada pela própria adolescente. Ela contou ter sido levada pelo suspeito, que é seu namorado, para a casa dele onde teria sofrido as agressões. A vítima disse ainda que o suspeito a deixou trancada e saiu para a rua.

Na manhã do dia seguinte, o namorado voltou embriagado e teria continuado com as agressões e ameaças, utilizando uma faca. Ela aproveitou um descuido, fugiu e pediu ajuda.