Natividade: Suspeito de ter matado homem com golpes de faca em distribuidora é preso

da redação

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 98ª Delegacia de Natividade, em ação conjunta com policiais civis da 14ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Dianópolis, cumpriu nesta terça-feira, 29, mandado de prisão em desfavor de G.S.C., de 31 anos, investigado pela morte de Odilon Nascimento Dias, de 56 anos.

O crime ocorreu na madrugada da última segunda-feira, 28, em uma distribuidora de bebidas em Natividade, onde Odilon foi agredido com golpes de arma branca. Devido à gravidade dos ferimentos, acabou não resistindo e foi a óbito.

O delegado responsável pelo caso, Welson Antonio da Rocha, informou que desde a data dos fatos, os policiais civis da 98ª DP de Natividade iniciaram as investigações, que revelaram que o crime duplamente qualificado teria sido cometido por motivo fútil, por meio que impeça ou dificulte a chance de defesa pela vítima.

“Inicialmente, não tínhamos informações sobre a identidade do autor. Contudo, começamos as diligências para descobrir quem era o responsável pelo crime, que, por sua natureza, exigia uma resposta rápida. Com base em depoimentos e algumas informações, conseguimos identificar o perfil do suspeito. Foi um grande esforço de toda a nossa equipe para que as investigações avançassem rapidamente e resultassem na identificação e prisão do autor, demonstrando nosso compromisso com a justiça e a segurança da comunidade”, explica.

Ao ser preso, o suspeito foi conduzido à sede da 14ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Dianópolis, onde foi ouvido e, após a realização dos procedimentos legais cabíveis, recolhido à Unidade Penal local, onde aguardará manifestação da Justiça.

A rápida ação da Polícia é resultado de esforços intensificados das forças de segurança em todo o Estado, visando fortalecer o combate à criminalidade e garantir a segurança da população.