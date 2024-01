Norte do TO: Filho é denunciado à Justiça por estuprar a própria mãe

da redação

O Ministério Público do Tocantins denunciou um homem de 30 anos, suspeito de estuprar a própria mãe, uma mulher de 52 anos, em Carrasco Bonito, no extremo norte do Estado. A denúncia, assinada pelo promotor Elizon de Sousa Medrado, foi protocolada às 9h56 desta segunda-feira, 1º de janeiro.

O crime ocorreu entre outubro e novembro de 2023 na zona rural do município. A vítima encontra-se hospitalizada devido aos abusos. O filho está preso.

Segundo o relato, o denunciado saiu de Goiânia (GO) para morar com a mãe no Tocantins. Desde a chegada, manteve relações sexuais por inúmeras vezes contra a vontade da vítima.

A saúde da mulher se agravou e ela acabou hospitalizada em outubro de 2023, tendo que usar sondas respiratória e urinária. A vítima não conseguia movimentar as mãos e as pernas devido a um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Após receber alta médica, voltou para sua casa.

De acordo com a denúncia, nos dias 30 e 31 de outubro, o suspeito cometeu o crime novamente. As sondas colocadas na vítima caíram e ela acabou novamente hospitalizada.

Um familiar da mulher procurou a Polícia Civil para registrar os fatos e a investigação apurou que o crime ocorreu inúmeras vezes. Fatos demonstrados por meio de relatos de testemunhas e exames.

O promotor Elizon de Sousa Medrado denunciou o homem por estupro de vulnerável e pediu à Justiça a citação dele para responder à acusação em 10 dias.