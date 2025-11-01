Operação Lei Seca em Gurupi prende quatro pessoas por embriaguez ao volante

da redação

Na noite da última sexta-feira, 31 de outubro, estendendo-se até a madrugada deste sábado, 1º de novembro, a Polícia Militar do Tocantins (PMTO) prestou apoio operacional ao Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran-TO) durante a realização da Operação Lei Seca Nacional, na cidade de Gurupi. A ação teve como foco a fiscalização e a repressão ao crime de embriaguez ao volante.

Com o objetivo de retirar condutores alcoolizados das vias públicas e reduzir o número de sinistros de trânsito, a PMTO mobilizou equipes para atuar das 22h às 04h, garantindo o suporte e a segurança das blitzes realizadas em pontos estratégicos do município.

Durante as abordagens, os condutores foram submetidos ao teste do etilômetro (bafômetro). O resultado da operação em Gurupi foi a prisão em flagrante de quatro motoristas que apresentaram teor alcoólico suficiente para configurar crime de trânsito. Os detidos foram conduzidos imediatamente à Delegacia Central de Flagrantes de Gurupi, onde foram tomadas as medidas legais cabíveis. Além da responsabilização criminal, os condutores responderão por sanções administrativas, como multa e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A Operação Lei Seca, com o apoio da PMTO, também ocorre nas cidades de Palmas, Araguaína, Porto Nacional, Guaraí, Colinas e Pedro Afonso, demonstrando o esforço coordenado para aumentar a segurança nas rodovias e vias urbanas do Tocantins.