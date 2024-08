Operação prende advogada e esposo suspeitos de organizarem assaltos a bancos no Tocantins e Maranhão

da redação

As Polícias Civis do Tocantins e do Maranhão deflagaram na tarde desta terça-feira, 27, na cidade de Porto Franco (MA), a Operação Crypto Fall para cumprimento de três mandados de prisão em desfavor de um indivíduo, de iniciais G.R.S, de 36 anos, apontado como mentor intelectual de grupo criminoso que praticava crimes de roubo mediante restrição da liberdade e extorsão no Tocantins. Além disso, o indivíduo preso é responsável por três roubos a banco ocorridos entre os anos de 2023 e 2024 no Maranhão. A esposa dele, que é advogada, também foi presa por participar da organização criminosa liderada pelo marido.

A ação contou com a participação de policiais civis da 1ª e 6ª Divisões Especializadas de Repressão ao Crime Organizado (DEICs Palmas e Paraíso), da Superintendência Estadual de Investigações Criminais do Maranhão (Seic-MA) e do Grupo de Operações Táticas Especiais da PCTO (GOTE).

O delegado responsável pelas investigações, Antonio Onofre Oliveira da Silva Filho, informou que dois mandados de prisão são oriundos do Estado do Maranhão. O terceiro mandado foi expedido pela Justiça do Tocantins em razão dos crimes em investigação pela 1ª DEIC, por roubo mediante restrição da liberdade, organização criminosa e lavagem de capitais.

“Ele era o mentor, selecionava e levantava informações das possíveis vítimas para o grupo executar as extorsões. O grupo sequestrava a família, obrigava as vítimas a fazerem transferências bancárias para uma conta em nome de terceiros, e em seguida, os valores subtraídos eram utilizados para adquirir criptoativos com o intuito de ocultar a origem e destinação criminosa do dinheiro. Foram identificadas suspeitas de envolvimento da organização criminosa em pelo menos oito roubos e extorsões. Ele, juntamente com a mulher, operacionalizava transações financeiras, sendo os beneficiários finais dos valores. Além disso, a esposa que é advogada, dava suporte jurídico ao esposo, possuindo participação efetiva nas atividades criminosas”, destacou o delegado.

Com o casal foram encontrados e apreendidos: um fuzil calibre .762; munições de .762 e de .50; uma pistola calibre.9mm; explosivos; grande quantidade em dinheiro, provavelmente oriundos de recentes roubos a banco; uma caminhonete utilizada nos assaltos; e equipamentos eletrônicos. O material será periciado para comprovar a origem e instruir as investigações em curso.

“Entendemos que a prisão desse sujeito é de extrema importância para a segurança pública, uma vez que ele é evadido do sistema penal, tendo fugido da cadeia de Imperatriz no ano de 2019. Ele é líder da quadrilha que executou roubo a banco na cidade de Sítio Novo (MA) no ano de 2023 e é apontado como autor de roubos a banco nas cidades de Fortaleza dos Nogueiras (MA) e Amarante do Maranhão, tendo praticado os crimes na modalidade de domínio de cidades, denominada novo cangaço”, pontuou o delegado.

A autoridade policial ainda falou sobre a investigação em curso na 1ª DEIC. “Além disso, foi apurado nas investigações realizadas pela 1ª DEIC , que ele é o mentor intelectual por trás de roubos e extorsões ocorridos em Palmas, Paraíso e demais cidades vizinhas, entre o final de 2023 e início de 2024, revelando-se ainda que ele esteve envolvido em assaltos a banco recentemente no Maranhão, e planejava assaltar agências bancárias no Estado do Tocantins. Trata-se de um indivíduo de altíssima periculosidade, onde se destaca um seu histórico criminal, e armamento de grosso calibre apreendidos em seu poder”, ressaltou.

Após a captura, o casal foi conduzido para a Delegacia de Imperatriz e, posteriormente, será encaminhado para unidades do Sistema Penal do Maranhão.