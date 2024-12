Pai é preso após tentar matar filho com golpe de canivete no pescoço

da redação

Um homem suspeito de tentar matar o próprio filho com golpe de canivete no pescoço foi preso pela Polícia Militar (PM) em Colinas do Tocantins, no norte do estado. A vítima, de 20 anos, ficou gravemente ferida. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o crime teria sido motivado por uma discussão entre os dois.

A tentativa de homicídio aconteceu em um bar da cidade. O jovem foi socorrido e levado para o hospital de Colinas, depois transferido para Araguaína por conta da gravidade dos ferimentos.

De acordo com a SSP, o suspeito do crime tem 42 anos e fugiu do local, mas foi encontrado horas depois, na manhã de sábado (30). O homem foi levado para 6ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Colinas do Tocantins, onde foi autuado por tentativa de homicídio.