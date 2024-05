Palmas: PM intercepta quadrilha especializada em furto de celulares durante show de Alok

da redação

Na manhã desta segunda-feira, 20, a Polícia Militar prendeu 8 pessoas (7 homens e 1 mulher) integrantes de uma quadrilha especializada em roubo e furto de celulares em Palmas. Ao todo, foram recuperados 31 aparelhos que teriam sido furtados durante o evento noturno em comemoração ao aniversário da capital no último domingo, 19.

Após levantar informações, em uma ação rápida, uma equipe policial conseguiu interceptar os criminosos, no terminal rodoviário de Palmas. Eles já estavam dentro de um ônibus com destino à cidade de Belém do Pará. Com os suspeitos, foram localizados os 31 celulares furtados no show em comemoração ao aniversário de Palmas, 6 máquinas de cartão de crédito e uma grande quantia em dinheiro.

No local, os policiais encontraram com uma das vítimas que teve o celular furtado na noite anterior e que desde então estava rastreando a localização do aparelho por meio de um notebook onde conseguiu a localização em tempo real e avisou a Polícia Militar. A informação era de que o aparelho estava dentro de um ônibus com destino à Belém-PA e por isso a saída do veículo foi retardada para aguardar a chegada da equipe policial.

Com a chegada da equipe, os funcionários da empresa de transporte de passageiros informaram que o suspeito havia chegado com um grupo e disseram ainda o número da poltrona onde ele estaria sentado. No momento em que os policiais entraram no ônibus para realizar a abordagem, um dos suspeitos esboçou nervosismo e se desfez de uma bolsa que carregava.

Diante da situação, os militares solicitaram que os passageiros descessem do ônibus para uma melhor averiguação e iniciaram o procedimento de busca pessoal em todos os indivíduos e em suas bagagens. Na bagagem de um dos suspeitos foram encontrados dois aparelhos celulares. Os demais celulares, a máquinas de cartão de crédito e dinheiro em espécie estavam no bagageiro do ônibus e não foi possível identificar a propriedade. No total, foram encontrados 31 aparelhos celulares e a quantia de R$3.308,80.

Os suspeitos masculinos de 31, 36, 30, 31, 28 e 34 e feminino de 35 anos, bem como os objetos encontrados foram levados à delegacia de polícia e apresentados à autoridade policial para os procedimentos legais cabíveis. Vale destacar que a suspeita do sexo feminino, possui passagens pela polícia pelo crime de tráfico de drogas.