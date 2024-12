Palmas: Polícia Federal cumpre mandados em comércios e casas de investigados por tráfico de drogas

da redação

A Polícia Federal deflagrou a operação Mala Herba para combater o tráfico de drogas no Plano Diretor Sul de Palmas, com o apoio do Núcleo de Operações com Cães da Polícia Penal e do Grupo de Operações com Cães da Polícia Militar, nesta sexta-feira (13).

A operação mobilizou mais de 40 policiais, que cumpriram 8 mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais suspeitos de serem utilizados como fachadas para a comercialização de drogas, bem como nas residências dos envolvidos. O objetivo foi apreender drogas e armas, além de coletar mais provas da atividade criminosa para garantir a responsabilização penal dos envolvidos.

O trabalho policial foi desencadeado em resposta ao aumento da criminalidade local, sendo mais um esforço para conter as ações criminosas e restaurar a segurança da população. O objetivo principal é desmantelar as redes de tráfico de drogas que operam na região, reduzir a violência associada a essas atividades e garantir a tranquilidade dos moradores.

O nome da operação, Mala Herba, deriva da expressão latina “mala herba cito crescit”, que significa “ervas daninhas crescem rápido”, destacando a importância da rápida intervenção das forças de segurança para conter a escalada criminosa e proteger os moradores.