Pastor investigado por estuprar adolescentes no Tocantins é condenado a 13 anos de prisão

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime inicialmente fechado. De acordo com o Ministério Público Estadual (MPTO), o homem se apresentava como ‘líder espiritual’ e utilizava essa posição para cometer os abusos. No processo consta que as vítimas são sete meninos e três meninas. Mas há a possibilidade de haver mais vítimas.

De acordo com relatos de testemunhas no processo, o pastor era procurado pelos membros da igreja para tratar de casos relacionados a abuso infantil, pornografia e masturbação. Para isso, ele aplicava o chamado ‘procedimento para libertação dos pecados’, onde tocava as partes íntimas das vítimas sem consentimento e enviava procedimentos para libertação dos pecados, segundo o MP.

A denúncia foi levada à Justiça pela 1ª promotoria de Guaraí em abril deste ano. O julgamento ocorreu no dia 22 de outubro de 2024 e o resultado da sentença foi divulgado nesta terça-feira (12). Para o MPE, existe a possibilidade de o réu ter feito mais vítimas. O caso corre em segredo de justiça.