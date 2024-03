Patrulha Rural da PM prende trio suspeito de furto em fazenda de Dueré

da redação

Uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Patrulha Rural de Gurupi culminou na detenção de três indivíduos suspeitos de praticar furto em uma fazenda localizada no município de Dueré, na região sul do Tocantins. Os criminosos foram capturados logo após cometerem o delito, levando consigo uma série de itens valiosos, incluindo motores de popa, uma roçadeira, galões de combustível, uma televisão, uma caixa de som e até mesmo uma caminhonete.

O crime ocorreu durante a madrugada de sexta-feira para sábado (02), quando os suspeitos se dirigiram à fazenda, que se encontrava desabitada naquele momento. Ao perceberem a ausência de moradores, os criminosos agiram rapidamente, furtando os objetos mencionados.

Assim que tomaram conhecimento do ocorrido, as autoridades policiais iniciaram uma série de diligências e levantamento de informações com o intuito de localizar os materiais furtados e identificar os responsáveis pelo crime. As investigações conduzidas pela polícia resultaram em uma ação rápida e eficaz.

Após intensa apuração, os policiais conseguiram rastrear os suspeitos enquanto tentavam negociar por telefone os motores de popa furtados. A abordagem foi realizada de forma precisa, resultando na prisão em flagrante dos envolvidos e na recuperação dos itens subtraídos.

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Central de Flagrantes em Gurupi, onde permanecerão à disposição da justiça para responder pelo crime de furto.