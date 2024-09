Personal é morto a pauladas e teve celular subtraído, suspeito é procurado

Da redação

Um personal trainer, identificado como Pedro Henrique foi morto a pauladas durante um latrocínio no feriado de 07 de setembro, em Gurupi . Segundo informações da Polícia Civil, o crime ocorreu quando o suspeito, identificado como Gilvan Reis, abordou a vítima e agrediu a pauladas, subtraindo seu celular.

A vítima foi encontrada gravemente ferida e socorrida. Após receber os primeiros socorros, o personal foi encaminhado ao Hospital Regional de Gurupi (HRG) e, devido à gravidade dos ferimentos, transferido para o Hospital Geral de Palmas (HGP). Infelizmente, o personal não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

Suspeito Foragido

Gilvan Reis, apontado pelas autoridades como o principal suspeito do crime, segue foragido. A polícia realiza buscas intensas na tentativa de capturá-lo. De acordo com relatos preliminares, o suspeito tem um histórico de envolvimento com crimes contra o patrimônio, o que aumenta a preocupação da comunidade local.