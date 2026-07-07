PM apreende grande carregamento de drogas após carreta tombar na BR-010, em Goiatins

da redação

A Polícia Militar encontrou e apreendeu uma grande quantidade de drogas após uma carreta tombar na BR-010, no povoado Cartucho, na zona rural de Goiatins, no norte do Tocantins. A quantidade exata de entorpecentes ainda não foi divulgada. O motorista do veículo fugiu e não foi localizado no local do acidente.

De acordo com a PM, os militares foram acionados para atender a ocorrência do tombamento e, durante a vistoria, notaram parte da carga exposta. O restante da droga estava escondido sob placas de aço que haviam sido instaladas para camuflar o material ilícito.

Por se tratar de uma área de difícil acesso, a equipe permaneceu no local até a chegada de guinchos para a retirada das placas e a remoção da droga. Todo o material apreendido será encaminhado para a Central de Flagrantes de Araguaína.