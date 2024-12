PM do Tocantins recebe recurso destinado para a aquisição de motocicletas, ônibus, van, caminhão e um barco

da redação

A Polícia Militar do Tocantins recebeu o pagamento de recurso financeiro, por meio do Programa Calha Norte, destinado através do Senador Eduardo Gomes, para adquirir novos equipamentos para a instituição.

Um total de R$4.461.631,97 foi destinado para a aquisição de 12 motocicletas, um ônibus de transporte e uma van, um caminhão baú e um barco para a PMTO.

O Comandante-Geral da PMTO, Coronel Márcio Antônio Barbosa de Mendonça comenta sobre a parceria que proporcionou os recursos. “Agradecemos imensamente ao Senador Eduardo Gomes pelo cuidado com a nossa instituição, seguimos com o compromisso em investir em nossa corporação para garantir uma maior qualidade no serviço de segurança pública, é uma honra poder contar com parceiros que nos auxiliam na missão de servir a população tocantinense.” Finalizou.