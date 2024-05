PM prende homem por roubo de máquinas agrícolas em Santa Rita

da redação

A Polícia Militar prendeu um homem de 29 anos pelo roubo de um caminhão carregado com duas escavadeiras e dinheiro em espécie na cidade de Santa Rita do Tocantins. Com o homem foi apreendido um revólver com 5 munições de calibre .38.

A equipe da 4ª Companhia Independente da PM foi informada de que estaria ocorrendo o roubo de um caminhão carregado com duas escavadeiras no pátio de um posto de combustíveis na cidade de Santa Rita, onde o motorista era mantido como refém.

Imediatamente os policiais militares se dirigiram ao local, onde encontraram o veículo com as características repassadas já pronto para deixar o local. Nesse momento foi dada ordem de parada, a qual foi desobedecida pelos suspeitos que abandonaram o veículo e evadiram em direções opostas.

De imediato, os policiais militares acompanharam um dos indivíduos e conseguiram capturá-lo dentro de uma granja próxima à cidade. Após busca pessoal, de posse do autor foram localizados um revólver calibre .38 e 05 munições intactas, usadas para o cometimento do delito, bem como R$ 120,00 em espécie provenientes do roubo. O comparsa evadiu tomando rumo ignorado.

Diante dos fatos a arma de fogo, as munições, um aparelho celular, um caminhão Iveco/Stralis com semi-reboque, duas escavadeiras Jhon Deere e R$ 120,00 em espécie foram apreendidos e apresentados à Delegacia de Polícia Civil de Porto Nacional, juntamente com o autor o qual foi autuado em flagrante delito pelo crime de roubo.