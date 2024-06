PM prende traficante após perseguição de carro pelas ruas de Gurupi

Durante a fuga, o suspeito bateu em outros dois carros que estavam estacionados. Nas imagens é possível ver que um desses veículos teve a parte da lanterna dianteira danificada.

Em seguida, o homem saiu do carro e continuou a fuga a pé, mas acabou sendo imobilizado pelos militares. Com ele foram encontradas algumas porções de cocaína e maconha, sacola com 100 gramas de crack, balança de precisão e R$ 3.816, 85 em espécie.

O suspeito foi levado para a 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Gurupi, onde foi autuado por tráfico de drogas e direção perigosa.