PM recupera caminhão roubado e prende quatro indivíduos em Alvorada-TO

da redação

Na tarde deste domingo, 9, a Polícia Militar do Tocantins realizou uma operação bem-sucedida no combate ao roubo de cargas. As informações indicavam que um caminhão Volvo FH 450 branco e seu reboque, com carga de farelo de soja, haviam sido roubados próximo à cidade de Novo Jardim-TO, na divisa com o Estado da Bahia.

Durante o patrulhamento nas proximidades do Terminal Rodoviário de Alvorada-TO, a equipe da PMTO avistou um veículo estacionado na Rua Buenos Aires com as mesmas características do caminhão roubado. Após verificação, confirmou-se que se tratava do mesmo veículo.

A equipe também identificou um veículo de apoio, um VW Voyage de cor branca, estacionado em um hotel da cidade, sendo localizados dois suspeitos, os quais foram abordados e identificados como partícipes no crime. Durante a busca pessoal, foi encontrado com um dos suspeitos a chave do veículo roubado, sendo o outro responsável por conduzir o produto do roubo até Anápolis-GO.

Após a entrevista dos abordados, foi possível identificar a localização de outros dois envolvidos no crime, os quais foram também abordados nas proximidades de um outro hotel da mesma cidade. Na ocasião, os abordados confessaram a participação na interceptação do veículo alvo do roubo e na manutenção da vítima em cárcere privado até a confirmação da chegada no destino intermediário do veículo subtraído.

Com estes dois indivíduos também foi localizado um veículo Fiat Palio Adventure Dual, o qual, após busca veicular, foi localizada a arma utilizada no roubo – um revólver calibre 38 com numeração suprimida contendo cinco munições não deflagradas, bem como 25 comprimidos de anfetamina (rebite).

Os quatro suspeitos foram presos e apresentados, juntamente com todo o material apreendido, na Central de Flagrantes de Alvorada-TO. Ressalta-se que esses autores acumulam diversas inclusões criminais por tráfico de drogas, homicídio, roubo de cargas e receptação.