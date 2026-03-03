Polícia Civil deflagra nova fase da Operação FRAUS e intensifica combate à lavagem de dinheiro oriunda de jogos ilegais

Ação cumpre seis mandados de busca e apreensão em Araguaína, Babaçulândia e Palmeirante com foco na identificação de patrimônio ocultado

Por Redação



A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (1ª DEIC – Palmas) e do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), deflagrou, na manhã desta terça-feira, 3, nova fase da Operação FRAUS, com o objetivo de aprofundar as investigações sobre lavagem de dinheiro oriunda da exploração ilegal de jogos de azar por parte de uma influenciadora digital.

A ação contou com a participação de 25 policiais civis que deram cumprimento a seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Araguaína, Babaçulândia e Palmeirante. As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Criminal de Araguaína.

Os mandados foram cumpridos em uma propriedade rural em Babaçulândia, em uma fazenda localizada no município de Palmeirante e em quatro residências na cidade de Araguaína. Nesta etapa, a investigação concentra-se na apuração de indícios de ocultação patrimonial, com foco na identificação de bens que possam ter sido registrados em nome de terceiros, como forma de dissimular a origem ilícita de recursos. Foram apreendidos documentos e celulares.

As diligências desta fase têm como principal alvo a mãe de uma influenciadora digital que já responde a processo criminal pelos crimes de exploração ilegal de jogos de azar, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

O delegado responsável pelo caso, Wanderson Chaves de Queiroz, explicou que essa etapa da investigação é essencial para a responsabilização da suspeita. “A Polícia Civil busca reunir novos elementos probatórios que contribuam para o completo desmantelamento da estrutura financeira do grupo investigado e evitar que o patrimônio adquirido de forma ilagal seja disseminado em nome de outras pessoas ligadas ao grupo”.

Histórico da Operação



A Operação FRAUS foi deflagrada em agosto de 2025 e marcou o início de uma ampla investigação voltada ao combate à exploração ilegal de jogos de azar e à lavagem de dinheiro no Tocantins. O nome da operação faz referência à deusa romana Fraus, que simboliza fraude e traição, em alusão à natureza dos crimes investigados.

Na primeira fase, realizada em 22 de agosto de 2025, foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em Araguaína, Babaçulândia e Palmeirante. À época, foram apreendidos veículos de alto valor, quantias em dinheiro, imóveis, semoventes e criptoativos, além de outros bens supostamente adquiridos com recursos provenientes das atividades ilícitas investigadas. Na ocasião, a influenciadora digital e o companheiro dela foram alvos de mandados de prisão.

Posteriormente, em outubro de 2025, houve novo desdobramento investigativo, ocasião em que foi apurado o acesso da suspeita a informações privilegiadas, fato que contribuiu para o avanço das apurações e identificação de outros elementos relacionados ao esquema.

Continuidade das investigações



Com a nova fase, a Polícia Civil reforça o compromisso de responsabilizar todos os envolvidos e de impedir que valores oriundos de práticas criminosas sejam ocultados ou reinseridos no mercado formal.

A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins reafirma que as investigações seguem em andamento, com foco na repressão qualificada ao crime organizado, à lavagem de dinheiro e à exploração ilegal de jogos, garantindo a proteção da sociedade tocantinense e o fortalecimento da segurança pública no Estado.