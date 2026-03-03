Fechar menu
terça-feira, 3 março

Polícia

Polícia Civil deflagra nova fase da Operação FRAUS e intensifica combate à lavagem de dinheiro oriunda de jogos ilegais

Ação cumpre seis mandados de busca e apreensão em Araguaína, Babaçulândia e Palmeirante com foco na identificação de patrimônio ocultado

Por Redação 

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (1ª DEIC – Palmas) e do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), deflagrou, na manhã desta terça-feira, 3, nova fase da Operação FRAUS, com o objetivo de aprofundar as investigações sobre lavagem de dinheiro oriunda da exploração ilegal de jogos de azar por parte de uma influenciadora digital.

Mandados são cumpridos em nova fase da Operação FRAUS – Divulgação PCTO

A ação contou com a participação de 25 policiais civis que deram cumprimento a seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Araguaína, Babaçulândia e Palmeirante. As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Criminal de Araguaína.

Os mandados foram cumpridos em uma propriedade rural em Babaçulândia, em uma fazenda localizada no município de Palmeirante e em quatro residências na cidade de Araguaína. Nesta etapa, a investigação concentra-se na apuração de indícios de ocultação patrimonial, com foco na identificação de bens que possam ter sido registrados em nome de terceiros, como forma de dissimular a origem ilícita de recursos. Foram apreendidos documentos e celulares.

As diligências desta fase têm como principal alvo a mãe de uma influenciadora digital que já responde a processo criminal pelos crimes de exploração ilegal de jogos de azar, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

O delegado responsável pelo caso, Wanderson Chaves de Queiroz, explicou que essa etapa da investigação é essencial para a responsabilização da suspeita. “A Polícia Civil busca reunir novos elementos probatórios que contribuam para o completo desmantelamento da estrutura financeira do grupo investigado e evitar que o patrimônio adquirido de forma ilagal seja disseminado em nome de outras pessoas ligadas ao grupo”.

Histórico da Operação

A Operação FRAUS foi deflagrada em agosto de 2025 e marcou o início de uma ampla investigação voltada ao combate à exploração ilegal de jogos de azar e à lavagem de dinheiro no Tocantins. O nome da operação faz referência à deusa romana Fraus, que simboliza fraude e traição, em alusão à natureza dos crimes investigados.

Na primeira fase, realizada em 22 de agosto de 2025, foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em Araguaína, Babaçulândia e Palmeirante. À época, foram apreendidos veículos de alto valor, quantias em dinheiro, imóveis, semoventes e criptoativos, além de outros bens supostamente adquiridos com recursos provenientes das atividades ilícitas investigadas. Na ocasião, a influenciadora digital e o companheiro dela foram alvos de mandados de prisão.

Posteriormente, em outubro de 2025, houve novo desdobramento investigativo, ocasião em que foi apurado o acesso da suspeita a informações privilegiadas, fato que contribuiu para o avanço das apurações e identificação de outros elementos relacionados ao esquema.

Continuidade das investigações

Com a nova fase, a Polícia Civil reforça o compromisso de responsabilizar todos os envolvidos e de impedir que valores oriundos de práticas criminosas sejam ocultados ou reinseridos no mercado formal.

A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins reafirma que as investigações seguem em andamento, com foco na repressão qualificada ao crime organizado, à lavagem de dinheiro e à exploração ilegal de jogos, garantindo a proteção da sociedade tocantinense e o fortalecimento da segurança pública no Estado.

