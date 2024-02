Polícia Civil prende homem que tentou matar policial militar a facadas durante evento festivo em Araguaína

da redação

Um homem de iniciais L.M.N, de 27 anos, apontado como suspeito de tentar matar um policial militar, na cidade de Araguaína, na madrugada do último dia 3, foi preso pela Polícia Civil do Tocantins, na manhã desta sexta-feira, 16, durante ação realizada pela 2ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP – Araguaína).

Comandada pelo delegado Adriano de Aguiar Carvalho, a ação foi efetuada mediante cumprimento a mandado de prisão preventiva, expedido pela 1ª Vara Criminal de Araguaína, após investigações da 2ª DHPP, que identificaram L.M.N como o autor de golpes de faca que atingiram um policial militar da Força Tática da PMTO, durante a realização de um evento festivo, em comemoração ao aniversário da Câmara de Vereadores, que acontecia na Via Lago, em Araguaína.

Conforme explica a autoridade policial, no momento do crime, uma guarnição de policiais militares, que estava de serviço durante o evento, interveio para encerrar uma briga onde dois homens estavam trocando socos. “Ocorre que, quando o militar tentou conter um dos indivíduos que aparentava estar envolvido na briga, este, utilizando-se de uma faca, desferiu vários golpes nas costas do policial, mas apena um dos golpes atingiu de fato o policial, que mesmo ferido, conseguiu realizar a detenção”, disse o delegado Adriano.

Porém, durante a apresentação dos indivíduos na Central de Atendimento da Polícia Civil, não foi possível precisar com clareza quem de fato havia desferido as facadas no policial militar, pois testemunhas oculares alegavam que o esfaqueamento havia sido praticado por uma terceira pessoa, que se evadiu do local antes de ser presa. “Diante do grave crime, a equipe da 2ª DHPP foi mobilizada e, após minuciosa investigação, comprovou que L.M.N. havia, de fato, sido o autor da tentativa de homicídio contra o policial militar”, declarou o delegado.

Com base nas investigações, o delegado representou junto ao Poder Judiciário pela prisão do indivíduo, pleito que foi deferido e cumprido na manhã desta sexta-feira, quando o homem foi capturado em sua residência em Araguaína.

Conduzido à sede da 2ª DHPP, o suspeito confessou o crime, alegando que estava sob efeito de álcool e não percebeu que a pessoa que o abordou na festa se tratava de um policial. O preso foi submetido aos procedimentos legais cabíveis e, em seguida, recolhido à Unidade Penal de Araguaína, onde aguardará manifestação da Justiça.

O inquérito será agora remetido ao Poder Judiciário com vista aos Ministério Público para a adoção das medidas que se fizerem necessárias.

Para o delegado Adriano Carvalho, a prisão encerra o caso, que foi tratado como prioridade absoluta pela DHPP – Araguaína, uma vez que se tratava de um crime grave, em que um indivíduo tentou contra a vida de um policial militar em serviço.

“Desde o ocorrido, demos início às investigações no sentido de apurar todas as circunstâncias desse crime, que vitimou um membro da segurança pública que estava no exercício de sua função e foi covardemente atacado enquanto cumpria o seu papel, no sentido de garantir a segurança de todos os participantes do evento festivo. Desse modo, agora preso, o indivíduo responderá judicialmente pelo ato que lhe é imputado na forma da lei”, asseverou o delegado Adriano.