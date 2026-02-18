Polícia Civil prende investigado por homicídio ocorrido na zona rural de Peixe

A Vítima não teve qualquer chance de defesa e veio a óbito ainda no local dos fatos

por Redação

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 94ª Delegacia de Polícia de Peixe, prendeu na tarde desta terça-feira, 18, um homem de 46 anos, investigado pela prática de homicídio qualificado, ocorrido no dia 11 de fevereiro deste ano, em uma chácara localizada no Assentamento São José, zona rural do município de Peixe.

De acordo com as investigações, a vítima, Antônio Rodrigues da Silva, conhecido como “Baianinho”, estava no local ingerindo bebida alcoólica juntamente com o investigado, identificado pelas iniciais G. F. P.. Em determinado momento, após um desentendimento de natureza banal, o autor teria se armado com um facão e desferido um golpe na região do pescoço da vítima, causando ferimento fatal.

A Polícia Civil esteve no local dos fatos, realizou os primeiros levantamentos, determinou a preservação da cena do crime e requisitou os exames periciais necessários. Ainda durante as diligências, uma testemunha relatou à equipe policial que o investigado confessou ter matado a vítima, afirmando ter desferido um golpe de facão no pescoço de “Baianinho”, além de ter recolhido seus pertences pessoais, solicitado dinheiro e deixado a região logo após o crime.

No curso da investigação, o suspeito se apresentou na delegacia, alegando que teria agido em legítima defesa. No entanto, a versão do suspeito não condiz com os vestígios encontrados no local.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, João Paulo Sousa Ribeiro, a dinâmica apresentada pelo investigado é incompatível com as circunstâncias verificadas durante a perícia.

“Apesar da versão apresentada pelo investigado, as circunstâncias do local não condizem com o que ele relatou. A vítima foi encontrada dentro da residência, com lesão profunda na região do pescoço, sem sinais de luta anterior ou vestígios compatíveis com a alegação de que o golpe teria sido desferido em área externa, durante perseguição. A versão apresentada pelo investigado contradiz os elementos técnicos já constatados”, destacou o delegado.

Com base nos elementos colhidos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do investigado, a qual foi deferida pelo Poder Judiciário.

Na tarde da última terça-feira, 17, o investigado se apresentou na delegacia acompanhado de advogado, ocasião em que foi interrogado. Em seguida, foi cientificado do mandado de prisão preventiva já expedido, sendo imediatamente preso.

Após os procedimentos legais, o homem foi encaminhado à Unidade Penal em Gurupi, onde permanece à disposição da Justiça.

O delegado João Paulo destaca que as investigações e diligências realizadas pela Polícia Civil, por meio da 94ª Delegacia de Peixe, foram essenciais para a elucidação do homicídio. “Por se tratar de um crime de natureza grave e, aparentemente cometido por motivo banal, as equipes da 94ª DP foram mobilizadas e em menos de uma semana o caso foi concluído, com o autor identificado e preso. Agora, ele deverá aguardar presos, as deliberações da Justiça.