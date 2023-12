Polícia Civil procura homem investigado por homicídio ocorrido em Gurupi no ano de 2022

da redação

A Polícia Civil do Tocantins está à procura de Danilo Lucas Sousa Nascimento, investigado pelo crime de homicídio, ocorrido em maio de 2022, em Gurupi. Contra ele há um mandado de prisão em aberto, portanto, já é considerado foragido da justiça. Informações sobre seu paradeiro podem ser repassadas à 3ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP Palmas), por meio do número de WhatsApp (63) 93313-2263.

Danilo Lucas foi apontado, durante as investigações, como sendo o autor dos disparos que mataram Gustavo Henrique Ribeiro Sousa.

A Polícia Civil pede a colaboração da população para encontrar Danilo Lucas e reforça que as denúncias podem ser feitas com segurança, pois o anonimato do denunciante é garantido.