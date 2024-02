Polícia Federal cumpre oito mandados de busca no Tocantins contra alvos suspeitos de envolvimento em atos golpistas

da redação

A Polícia Federal (PF) cumpriu nesta quinta-feira (29) 34 mandados, incluindo três de prisão preventiva, em uma nova fase da operação Lesa Pátria, destes procedimentos oito mandados de busca e apreensão são realizados no Tocantins. A operação foi iniciada em 2023 para identificar e investigar envolvidos nos atos golpistas que depredaram as sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de ano passado.

Além dos oito mandandos de busca e apreensão no Tocantins, os outros Estados abrangidos pelas buscas são: São Paulo (6), Mato Grosso do Sul (2), Paraná (3), Rio Grande do Sul (1), Minas Gerais (1), Espírito Santo (1), São Paulo (6) e no Distrito Federal (2).

Ainda de acordo com a PF, a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes também pede o bloqueio de bens dos investigados – para que, se houver decisão judicial, seja possível ressarcir o patrimônio público pelos danos dos atos golpistas.