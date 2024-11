Polícia Federal investiga incêndio nas salas de arquivo do prédio do IBAMA em Palmas

da redação

A Polícia Federal instaurou um inquérito para esclarecer as causas do incêndio ocorrido no antigo prédio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA) em Palmas. O incêndio ocorreu neste domingo (24) e danificou as salas onde ficam alojados os arquivos-mortos.

A PF investiga se o incêndio foi provocado por ação humana, se o fato é criminoso e quem seriam os responsáveis.

Equipe policial federal também composta por peritos criminais esteve no prédio executando levantamentos sobre os fatos e os primeiros trabalhos para a perícia no local de incêndio.

O prazo do inquérito policial é de trinta dias, prorrogáveis, e não há previsão de data para a conclusão da investigação.