Polícia Federal prende homem em Flagrante por uso de Diploma Falso de Médico

Por Redação

A Polícia Federal nesta quarta-feira (08/05/24), na cidade de Palmas/TO, prendeu em flagrante delito um homem de 25 anos por uso de documento falso, mais precisamente, um diploma de conclusão do curso de medicina, perante o Conselho Regional de Medicina do Tocantins, tendo como objetivo obter indevidamente autorização para exercer a medicina.

Um Inquérito Policial foi instaurado mediante Auto de Prisão em Flagrante pela prática do crime de uso de documento particular falso, previsto no artigo 304 c/c 298, cuja pena máxima prevista é de 5 anos de reclusão.

Após a adoção das medidas cabíveis em âmbito policial, o indiciado foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para a realização dos exames de integridade de praxe, após o qual seguirá para o Sistema Prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça Federal.