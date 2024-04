Polícia Militar prende autores de roubo realizado na zona rural de Pium

da redação

Na tarde de domingo, 7, a Polícia Militar prendeu um homem de 29 anos suspeito de cometer roubo em uma propriedade rural em Pium na manhã da última sexta-feira, 5. O homem, foragido da justiça, foi localizado na zona rural entre os municípios de Porto Nacional e Palmas. Já o segundo envolvido, de 24 anos, foi localizado e preso no início da noite, em Paraíso do Tocantins.

Na manhã da sexta-feira, 5, policiais militares da cidade de Pium (4ª CIPM) foram chamados em razão de um roubo ocorrido em uma fazenda na região do Riozinho, Zona Rural de Pium. Dois indivíduos, um portando uma arma de fogo tipo revólver e outro uma arma branca, teriam rendido o proprietário do imóvel rural enquanto este trabalhava no curral.

A vítima tentou reagir, mas foi surpreendida por um disparo de arma de fogo efetuado para intimidá-lo. Em ato contínuo, os autores abordaram um trabalhador da fazenda, que ao tentar reagir, foi amarrado.

Os infratores levaram as vítimas até o interior do imóvel, efetuando lá mais disparos de arma de fogo, a fim de intimidar as vítimas, e fazê-las indicar a localização de dinheiro e possíveis armas de fogo. A vítima, diante da coação, indicou onde teria dinheiro, sendo roubado R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie, um relógio e um aparelho celular.

Com a chegada de um caminhão que iria buscar bovinos na fazenda, os indivíduos empreenderam fuga para uma mata localizada aos fundos da residência, tomando rumo ignorado.

De imediato, as equipes policiais se dirigiram ao local, com apoio de equipes de Paraíso (8º BPM) e especializadas da Capital, BOPE, BPCHOQUE e BPMA. Nesse momento iniciou-se uma ação coordenada entre as diversas unidades a fim de localizar os suspeitos e reaver os bens subtraídos.

Na manhã de sábado, 6, em continuidade às diligências, uma equipe da 4ª CIPM localizou nas imediações do local do roubo, uma tornozeleira eletrônica que, após consulta junto ao sistema prisional, confirmou-se a identidade de um dos suspeitos.

Após mais de 48 horas de diligências no local dos fatos e proximidades, bem como do levantamento das informações, foi constatado que esse indivíduo poderia estar em um assentamento entre Palmas e Porto Nacional.

De imediato, as equipes avançaram nas diligências e somadas ao apoio de equipes de Porto Nacional (5° BPM), localizaram o homem de 29 anos, que foi preso, conduzido e apresentado na Delegacia da Polícia Civil de Porto Nacional, onde ficou à disposição da justiça. O infrator possui passagens por receptação, furto e roubo.

O segundo envolvido, homem de 24 anos, foi identificado e preso durante diligências realizadas na noite de domingo, 7, por volta de 19h. O homem possui passagens pelos crimes de homicídio e roubo.