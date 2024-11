Polícia Militar prende suspeito de matar homem a facadas em bairro de Gurupi

da redação

Nesta terça-feira (12), a Polícia Militar prendeu, no centro de Gurupi, um homem apontado como o principal suspeito do assassinato de Adevaldo Martins Ferreira, de 42 anos. O crime aconteceu no último final de semana em uma distribuidora de bebidas localizada no bairro Campo Belo.

De acordo com as investigações preliminares, Adevaldo foi esfaqueado e após a agressão, a vítima conseguiu buscar ajuda na casa de um amigo, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar informou que o crime foi motivado por questões passionais.

A prisão do suspeito ocorreu após diligências intensificadas pela PM, que o localizou no centro da cidade. Ele foi levado à delegacia para prestar depoimento e segue à disposição da Justiça