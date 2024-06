Polícia prende líder de organização criminosa responsável por tráfico de drogas e homicídios em Palmas

da redação

A Polícia Civil do Tocantins cumpriu nesta terça-feira, 4, mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão contra R. P.N., popularmente conhecido como Lan House. O suspeito estava foragido há dois anos e foi encontrado no município de Petrolina (PE).

A operação foi realizada por meio da 1ª Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos (DENARC – Palmas) e a 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP – Palmas), com apoio da 214° Delegacia de Polícia de Petrolina (PE). Segundo as investigações, o suspeito é líder de uma organização criminosa responsável por movimentar parte do tráfico de drogas em Palmas.

De acordo com o delegado da Denarc, Alexander Pereira da Costa, o suspeito era responsável por enviar grandes remessas de drogas para o Tocantins, além de promover a onda de mortes na Capital ao longo de 2023. “Além do tráfico de drogas, ele é investigado pelo envolvimento em diversos homicídios praticados durante uma a guerra entre facções que se instalou em Palmas no ano anterior”, relatou o delegado.

As investigações identificaram ainda, que o homem passou a enviar armas e outros recursos para fortalecer a facção, fomentando, assim, a prática de diversos homicídios e outros delitos violentos. “Esta prisão deixa o crime organizado desestruturado e representa o compromisso da Polícia Civil do Estado do Tocantins na manutenção da paz e ordem social”, finaliza o delegado responsável pela operação, Alexander Pereira da Costa.