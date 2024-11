Polícia prende suspeitos de torturar e matar adolescente em Palmas

da redação

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP – Palmas), cumpriu, nesta sexta-feira, 8, dois mandados de prisão relacionados ao homicídio de um adolescente de 16 anos, ocorrido em agosto, na Capital.

Um dos suspeitos já estava recolhido na Unidade Prisional de Palmas, onde foi cumprido o mandado de prisão, e o outro será apresentado à Justiça. Além disso, foi identificada também, a participação de um menor que foi apreendido e encaminhado para a Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente (DECA – Palmas), onde ficará à disposição da Justiça.

Durante as investigações, a Polícia Civil identificou que o adolescente havia sido condenado por envolvimento com o crime organizado. Segundo apurado, a vítima foi alvo de um tribunal do crime, no qual alegaram que ela havia se afastado da organização criminosa à qual pertencia e estava em contato com outras facções.

O delegado responsável pelo caso, Israel Andrade, reforçou que as investigações vão continuar, pois há outros envolvidos neste crime. “As investigações prosseguem, pois existem outros participantes que ainda precisam ser identificados e responsabilizados. Nosso objetivo é prender todos os envolvidos para que possam responder pelos seus atos. Estamos empenhados em esclarecer todos os detalhes e garantir que a justiça seja feita, com a devida punição conforme a lei”, explica.

O crime

O adolescente foi morto no dia 14 de agosto, quando foi alvejado por disparos de arma de fogo. Os autores o levaram para uma residência, torturam e fizeram chamadas de áudios e vídeos para a família da vítima; logo após, decidiram então sentenciá-lo à morte. O corpo do adolescente foi localizado nas proximidades da região do aeroporto de Palmas.

Operação Hagnos

A investigação está no âmbito da Operação Hagnos. A operação tem o objetivo de combater crimes de violência praticados contra crianças e adolescentes em todos os municípios do Estado. A operação nacional denominada Hagnos, que significa Sagrado em grego, é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, e no Tocantins, pela Secretaria da Segurança Pública, por meio do Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE).

A Operação Hagnos acontece de forma integrada e, no Tocantins, reúne a SSP/TO, Polícia Civil, a Polícia Militar, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros, Guarda Metropolitana, Polícia Rodoviária Federal e Conselho Tutelar.