Policiais penais são alvos de operação da polícia civil em Gurupi, suspeitos são investigados por envolvimento com o tráfico de drogas com facção criminosa

Três policiais penais foram alvos de mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (3) por suspeita de envolvimento com um grupo criminoso. Foram apreendidos aparelhos eletrônicos e as armas funcionais que estavam com os investigados.

A investigação é feita pela Delegacia de Investigações Criminais de Gurupi (Deic) e está em curso há quase dois anos. A operação busca combater uma grande organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas em Gurupi, com ramificação em outras cidades do Tocantins e em outros Estados.