Policial civil do DF é dnunciado por tentativa de homicídio em condomínio de luxo em Araguaína

da redação

O Ministério Público do Tocantins (MPTO), representado pelo Promotor de Justiça Daniel José de Oliveira Almeida, apresentou uma denúncia à 1ª Vara Criminal da Comarca de Araguaína, contra o agente da Polícia Civil do Distrito Federal Fábio Ribeiro da Silva, por tentativa de homicídio. O caso ocorreu em Araguaína, no dia 19 de fevereiro de 2024. O policial, flagrado atirando contra uma caminhonete dentro do condomínio Jardins Siena, foi denunciado por duas tentativas de homicídio qualificadas por motivo fútil, pelo uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas, e pelo emprego de arma de fogo de uso restrito.

Inquérito

Segundo os autos do inquérito policial, Ribeiro dirigia em velocidade acima limite do regulamentado pelo condomínio, quando tentou ultrapassar o veículo das vítimas, Gilberto Márcio Câmara e Marileide Rodrigues Câmara. Ao não conseguir, e acreditar ter sido fechado no trânsito, Fábio iniciou uma perseguição.

Utilizando arma de fogo de uso restrito, o denunciado disparou contra os pneus do carro das vítimas para impedi-las de fugir. Posteriormente, ordenou que as vítimas descessem do veículo.

Ao recusarem, Ribeiro efetuou disparo contra a janela do motorista, ferindo Gilberto com estilhaços de vidro.

Com os estilhaços foi constatado que o projétil atingiu a porta do passageiro da frente do veículo, o que foi atentando contra a vida das duas vítimas.

A ação foi gravada pelo filho das vítimas.