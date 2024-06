Policial Civil é denunciado por crimes de estupro de vulnerável e exploração sexual contra a enteada

da redação

Nesta quarta-feira, 26, o Ministério Público do Tocantins (MPTO), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Augustinópolis, denunciou um policial civil pelos crimes de estupro de vulnerável e exploração sexual contra sua enteada. Os atos foram cometidos no município de Praia Norte (TO), entre os anos de 2011 e 2017.

Segundo a denúncia, os crimes ocorreram repetidamente, quando a vítima era menor de 14 anos e o acusado mantinha uma união estável com a mãe da adolescente. Com intuito de conquistar a vítima, o acusado teria oferecido dinheiro e presentes em várias ocasiões para manter relações sexuais com a enteada.

As investigações apontaram ainda que mesmo após a separação do acusado e da mãe da vítima, em 2018, ele continuou assediando a criança.

O MPTO relata na denúncia que a autoria dos crimes está comprovada nos autos do inquérito policial, por meio de depoimentos da vítima e testemunhas, autos de exibição e apreensão, estudo psicossocial realizado pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e evidências digitais retiradas do celular da vítima.