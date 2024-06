Policial civil é encontrado morto dentro de carro em Palmas

da redação

Um policial civil foi encontrado morto dentro de um carro que estava estacionado na Avenida Teotônio Segurado, em Palmas. O homem tinha 45 anos e foi identificado como Valter Barbosa Lino. De acordo com a Polícia Civil, o corpo foi localizado na tarde desta quarta-feira (5) e tinha uma marca na cabeça, que seria de perfuração por tiro. Polícia Militar e perícia também atenderam a ocorrência. As equipes apreenderam uma arma de fogo que estava dentro do veículo.