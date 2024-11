Policial do TO é preso suspeito de assassinar militar do Maranhão durante festa

da redação

Um cabo da Polícia Militar do Maranhão (PM-MA), identificado como Claudio Adão Duarte Silva, foi morto a tiros por outro PM, do estado do Tocantins, identificado como Hugo Deleon da Silva Teixeira, durante uma confusão em uma festa de policiais, na madrugada deste sábado (23), na cidade de Imperatriz, a 630 km de São Luís

O suspeito dos disparos foi preso em flagrante, com a arma usada, pelos próprios agentes que participavam do evento, após a execução do crime.

De acordo com o Major Leonardo, comandante do 3º BPM, a discussão envolvia um grupo de outros policiais militares que estavam no estabelecimento, localizado no bairro Bacuri. O suspeito dos disparos empurrou um homem e, logo em seguida, levou um tapa na cara por outro policial.